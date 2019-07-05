5 июля 2019 | Время чтения 2 мин

Майор Ралль, который в ноябре 1942 г. получал из рук фюрера дубовые листья к рыцарскому кресту железного креста, утверждал, будто после общения с Гитлером «подумал, что он спятил», так как вождь «не понимал значения происходящего».

Андрей Мартынов, , 19:13 — REGNUM

Йоганн Мюллер. Сорвавшиеся с небес (Асы Люфтваффе на Восточном фронте). М.: Принципиум, 2019

Книга основана на воспоминаниях и интервью немецких летчиков. Среди них читатель может найти таких известных истребителей, как Вальтер Крупински, Гюнтер Ралль и Эрих Хартманн. Она охватывает всю Великую Отечественную войну, а также дает представление о боях немцев с нашими антигитлеровскими союзниками — многие пилоты перебрасывались на Западный фронт и сравнивали свой опыт.

Естественно, свидетельства пилотов, данные Мюллеру, нередко более чем спорны. Помимо понятной психологической субъективности и неизбежной аберрации памяти имело место и желание не только постфактум максимально дистанцироваться от гитлеровского режима, который они тем не менее защищали, но и представить себя реальными оппозиционерами нацизму. Поэтому не менее, чем описания боев, интересны взгляды и оценки асами политических процессов, проходивших в рейхе.

Так, например, майор Ралль, который в ноябре 1942 г. получал из рук фюрера дубовые листья к рыцарскому кресту железного креста, утверждал, будто после общения с Гитлером «подумал, что он спятил», так как вождь «не понимал значения происходящего».

А Йоханнес «Макки» Штайнхоф якобы прямо заявил Геббельсу, чтобы тот держался от него подальше. Полковника раздражало, что рейхсминистр пропаганды «был расчетливым и после выпивки становился крайне вульгарным».

Больше веришь асам, когда они вспоминают, как их шеф «Толстяк номер один» Герман Геринг просил одного из руководителей армейской разведки генерала Рейнхарда Гелена собрать компромат на некоторых пилотов. Вполне привычный ход для серпентария, каковым являлся рейх. Правда, как вспоминал гауптман Крупински, он был отнюдь не связан с политической неблагонадежностью летчиков. К примеру, главкома истребительной авиации Адольфа Галланда обвиняли в моральном разложении. «Дольфи» жил со своей подругой, но не собирался на ней жениться. Также его подозревали «в связях с черным рынком, так как в его столовой всегда были отличные продукты, которые распределялись только по карточкам, и требовалось правительственное разрешение для закупок на государственных складах».

Так были ли среди них настоящие герои? Представляется, что реальным героем Германии был не храбрый ас Гюнтер Ралль, а его супруга Герта, которая с 1936 г. занималась спасением евреев. Всё-таки в последнем случае требовалось много больше мужества.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»