Москва, , 15:07 — REGNUM

Новейшие результаты своей работы представили ученые Института цифровой медицины Сеченовского университета на международной конференции по искусственному интеллекту Intelligent Decision Technologies на Мальте. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба вуза.

Ведущие проекты российских были представлены в рамках сессии, посвященной телемедицине и использованию цифровых технологий для поддержания здоровья и лечения пациентов, модератором которой выступил профессор кафедры информационных и интернет-технологий Сеченовского университета Ральф Шиполд.

В частности, директор Института цифровой медицины Георгий Лебедев рассказал о применении достижений телемедицины для ранней диагностики расстройств аутистического спектра, наблюдения за состоянием детей с расстройствами аутистического спектра, помощи в их обучении и социальной адаптации. В работе перечислены технологии, которые можно использовать в системе: нейросети для отслеживания малейших отклонений в поведении ребенка, указывающих на развитие РАС, элементы виртуальной и дополненной реальности для помощи в обучении и адаптации пациента, а также интерактивные инструменты и тесты.

Доцент кафедры информационных и интернет-технологий Сеченовского университета Константин Кошечкин показал, как информационные технологии и обмен данными могут сделать фармацевтические компании более эффективными и как они помогают специалистам на каждом этапе разработки, распространения и использования лекарств. Ученые предложили решения для автоматизации работы лаборатории и документооборота, маркировки и отслеживания движения лекарств, поддержки принятия врачебных решений, описали перспективы использования анализа больших данных, технологии блокчейна и нейронных сетей.

Совместный доклад Института цифровой медицины Сеченовского университета и Констанцского университета (Германия) был посвящен использованию популярных гаджетов для создания полноценной домашней системы мониторинга здоровья. В качестве примера ученые рассмотрели применение этой системы для мониторинга качества сна и уровня стресса пациентов, что позволит своевременно начать программы реабилитации или лечения.

Еще два доклада ученые представили на сессии о системах поддержки принятия решений: Константин Кошечкин рассказал об управлении данными в фармацевтической отрасли, а в докладе Института цифровой медицины Сеченовского университета и НИИ организации и информатизации здравоохранения описаны математические методы оценки эффективности исследований в научных институтах Министерства здравоохранения.

Все доклады, представленные в виде полнотекстовых статей, опубликованы в сборнике Springer Conference Proceedings.

Отмечается, что оргкомитет конференции рассматривает предложение о проведении одной из последующих мероприятий в Москве на базе Сеченовского университета.

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