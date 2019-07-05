Канберра, , 13:06 — REGNUM

Австралийские хирурги научились возвращать подвижность рук парализованным пациентам при помощи трансплантации нервов. Статью об успешном опыте доктора Наташи ван Зиль и ее помощников опубликовал медицинский журнал The Lancet.

Свобода движений

Врачи отобрали 16 пациентов с квадриплегией — параличом всех четырех конечностей, наступившим вследствие травмы шейного отдела позвоночника. Ключевым при отборе была невредимость спинного мозга над шестым шейным позвонком и возраст травмы не более полутора лет. Хирурги пересадили здоровые нервы, взятые с верхней части шейного отдела, к мышцам рук пациентов. Результат был оценен спустя два года.

13 пациентов вновь смогли двигать руками и выполнять ежедневные бытовые действия: чистить зубы, принимать пищу, передвигать инвалидную коляску и даже писать. Как отметила доктор ван Зиль, для людей с квадриплегией улучшение функций кисти является самой главной задачей. По большей части она была достигнута.