Вашингтон, , 11:13 — REGNUM

Американская компания Илона Маска SpaceX потеряла в космосе ещё около трёх из 60 спутников системы Starlink, которые были запущены в мае 2019 года. Об этом на своей странице в Twitter сообщил американский астронавт Джонатан Макдауэл.

По его словам, еще восемь спутников двигаются по аномальным траекториям, а остальные почти вышли на расчетные орбиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае SpaceX запустила первые 60 спутников проекта Starlink. Два испытательных спутника были выведены с орбиты и сожжены в плотных слоях атмосферы для проверки работы системы утилизации. Ещё три аппарата перестали выходить на связь вскоре после вывода орбиту.

Всего компания SpaceX намерена запустить в космос 4,5 тыс. спутников. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить интернетом весь мир.

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