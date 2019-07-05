Вашингтон, 5 июля 2019, 11:13 — REGNUM
Американская компания Илона Маска SpaceX потеряла в космосе ещё около трёх из 60 спутников системы Starlink, которые были запущены в мае 2019 года. Об этом на своей странице в Twitter сообщил американский астронавт Джонатан Макдауэл.
По его словам, еще восемь спутников двигаются по аномальным траекториям, а остальные почти вышли на расчетные орбиты.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае SpaceX запустила первые 60 спутников проекта Starlink. Два испытательных спутника были выведены с орбиты и сожжены в плотных слоях атмосферы для проверки работы системы утилизации. Ещё три аппарата перестали выходить на связь вскоре после вывода орбиту.
Всего компания SpaceX намерена запустить в космос 4,5 тыс. спутников. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить интернетом весь мир.
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