Дубна, Московская область, , 05:36 — REGNUM

Участниками 69-й ежегодной конференции по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра «Фундаментальные проблемы ядерной физики, ядра у границ нуклонной стабильности, высокие технологии», проходящей в подмосковной Дубне, стали около 300 человек, сообщила пресс-служба Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ).

Регулярная ежегодная конференция, собирающая физиков-ядерщиков из большинства научных центров СССР (до 2000 года) и России проходит с 1 по 5 июня под эгидой ОИЯИ и Российской академии наук. Отмечается, что мероприятие имеет большое значение для аспирантов, преподавателей вузов и сотрудников университетов, где есть кафедры ядерной физики.

Первый день конференции посвящен 150-летию открытия Д.И.Менделеевым Периодической системы элементов. ОИЯИ внес большой вклад в синтез новых элементов: только в последнее время в Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н.Флерова открыты элементы 113−118. Поэтому первое пленарное совещание на конференции было посвящено синтезу новых сверхтяжелых элементов.

На конференции обсуждаются и другие актуальные проблемы ядерной физики — синтез и свойства новых экзотических ядер, ядерные реакции со стабильными и радиоактивными пучками, рассматриваются теоретические подходы к различным аспектам ядерной физики, а также использование методов ядерной физики в смежных областях науки и техники.

В программу конференции включены пленарные заседания с приглашенными и обзорными докладами, секционные параллельные заседания с оригинальными сообщениями, а также стендовые доклады. Материалы, представленные на конференции, будут опубликованы в журналах «Известия РАН, Серия физическая», «Ядерная физика» и «Ядерная физика и инжиниринг».

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