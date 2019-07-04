Мурманск, , 17:46 — REGNUM

Студенты Мурманского государственного технического университета (бывшего высшего мореходного училища — «мурманской мореходки») возобновляют практику на барке «Седов». Как сообщает пресс-служба областного правительства, 4 июля 67 курсантов отправились к месту базирования «Седова» в Калининград, откуда 7 июля выйдут в море.

«Мурманский вестник» уточняет, что ребята будут находиться в походе два месяца, на протяжении которых побывают в Раахе (Финляндия), Киле (Германия), Скагене (Дания). 31 июля «Седов» должен прибыть в Мурманск, где пробудет до 4 августа, а затем снова отправится в Калининград

В дорогу курсантов проводил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. «Сегодня наши ребята и девчата, курсанты мурманской мореходки, отправились на практику на барке «Седов». Это очень радостная новость для нас — с 2017 года курсанты были лишены такой возможности, а в этом году мы добились не просто практики, а сразу участия в кругосветке! В этом году 78 юношей и девушек из Мурманской области выйдут в море на легендарном паруснике», — сообщил Чибис в своём официальном инстаграм-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/BzfzDRtCImN/

Глава Заполярья пообещал и дальше развивать прохождение практики студентов на морских судах. «Справедливость должна быть восстановлена. Практика — это часть образовательного процесса, без этого специалист морской специальности не может работать», — сказал Андрей Чибис.

Как напоминает «Мурманский вестник», практика курсантов Заполярья на «Седове» была прекращена в апреле 2017 года, когда приписанный к Мурманскому техническому университету барк по распоряжению Федерального агентства по управлению государственным имуществом передали Калининградскому государственному техническому университету.

О возобновлении практики на учебных парусниках «Седов» и «Крузенштерн» в ходе переговоров с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильёй Шестаковым договорился врио губернатора Андрей Чибис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Седов» готовятся к участию в кругосветном путешествии, которое намечено на 2019−2020 гг. и приурочено к 200-летию открытия Антарктиды.

Четырёхмачтовый барк «Седов» — самое крупное учебное парусное судно в мире. По данным на сайте Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, он было построено в Германии в 1921 году. Длина судна составляет 117,5 метра, водоизмещение 7 320 тонн, экипаж — 240 человек, площадь парусов — 4 192 кв.м. После Второй мировой войны корабль, который тогда носил название «Коммодор Йонсен», отошёл СССР. В 1991 году «Седов» был передан МГТУ.