Тюмень, , 11:16 — REGNUM

Тюменский государственный университет и Колледж экологии и лесоведения (ESF, США) подписали договор о сотрудничестве, который позволит сторонам продолжить совместные исследования в области экологии, сообщает 4 июля пресс-служба российского вуза.

В ближайших планах партнерских вузов проведение совместной летней школы в субарктике «Путь к Северу» для студентов из России, США и других стран под эгидой Минобрнауки России. Она пройдёт с 1 по 14 августа 2019 года. Также образовательные учреждения планируют открыть совместный исследовательский центр в области фиторемедиации для изучения методов очистки сточных вод, грунтов и атмосферного воздуха с использованием зеленых растений

Отмечается, что сотрудничество ТюмГУ с колледжем имеет длительную историю — с 1990-х годов. Учёные двух организаций проводили исследования в области акарологии — изучения клещей. В 2016—2017 годах университеты выполнили совместный проект «Модернизация подготовки аспирантов и магистрантов по экологии в Тюменском госуниверситете» под эгидой Национального фонда подготовки кадров (НФПК) и Фонда «Евразия».

Ранее в вузе сообщали о сотрудничестве с французскими историками, которое позволит изучить пути взаимодействия между природными экосистемами и населением в городах и селах Западной Сибири.

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