Тромсё, Норвегия, , 10:50 — REGNUM

Ученые поражены результатами наблюдения за миграцией особи полярной лисицы (песца): за 76 дней животное смогло преодолеть 3,5 тыс. км и перебраться из одной части света в другую. Статья о результатах исследования Евы Фугляй и Арно Тару опубликована научным журналом Норвежского полярного института Polar Research 3 июля.

Песец

В июле 2017 года в районе Шпицбергена (Норвегия) ученые надели воротник со спутниковым маячком на молодую самку песца. 26 марта 2018 года животное двинулось в путь на запад. Спустя три недели, пройдя 1500 км, оно уже было в Гренландии. 10 июня песец оказался в точке назначения — на северном канадском острове Элсмир.

Темп передвижения животного удивил ученых: 46,3 км в сутки в среднем, иногда до 155 км в день. В некоторых случаях животное перемещалось при помощи дрейфующих льдин. Это первая документально зафиксированная миграция этого вида из Норвегии в Канаду.

Где в данный момент находится песец, неизвестно. В феврале этого года маячок перестал работать. В последний раз сигнал был зафиксирован на острове Элсмир.