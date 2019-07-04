Екатеринбург, , 09:49 — REGNUM

В Российской академии наук изменят принципы оценки учёных. Об этом заявил глава Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин корреспонденту ИА REGNUM.

На проходящем некоторое время назад заседании президиума РАН было решено уйти от «зацикленности» на количественных показателях: числе публикаций и индексе цитирования.

«Теперь шкала результативности будет в первую очередь опираться на экспертную оценку РАН, далее — на оценки всего научного сообщества: экспертов из вузов, отраслевых институтов, Росатома, Роскосмоса и так далее. Экспертная оценка ставится во главу угла! А уже в третью очередь принимаются наукометрические показатели», — сказал учёный.

По мнению руководителя отделения, был принят «очень правильный шаг».

«Есть немало отраслей, где вы просто не можете публиковать открыто свои результаты. А экспертная оценка и должна выстраивать научную иерархию. Количественные показатели должны быть лишь дополнительным индикатором», — считает Чарушин.

Ещё в 2018 году оценка результативности научных организаций учёных проходила по количественным показателям, что было «неправильно».

"Экспертная оценка не ставилась во главу угла! А ведь если реагировать только на количественные оценки, начинают происходить искажающие действительность явления: круговое самоцитирование и другие искусственные приёмы», — добавил глава УрО РАН.

Напомним, 26 июня 2019 года в Ассоциации научных редакторов и издателей провозгласили «Манифест медленной науки». Учёные высказали недовольство теми принципами, по которым оценивается количество статей и научных цитирований.

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