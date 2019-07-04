Берлин, , 08:03 — REGNUM

Около 750 млн людей по всему миру — 15% взрослого населения — намерены эмигрировать. К такому выводу пришли авторы исследования Берлинского института народонаселения и развития «Европа как цель», передает немецкий канал n-tv 3 июля. Они акцентировали внимание на причинах и преимуществах миграции.

Все больше людей в мире задумываются об эмиграции, но только один из десяти человек имеет твердое намерение. Еще меньше предпринимают конкретные шаги. Директор института Райнер Клинхольц и его коллеги в своем исследовании развенчали миф о том, что основной причиной миграции является бедность. Напротив: бедные не в состоянии путешествовать на большие расстояния и остаются в своем экономически неразвитом регионе. Порогом является показатель номинального ВВП на душу населения в стране $2 тыс. — если он ниже, население этой страны не может мигрировать. Из стран, где этот показатель выше $10 тыс, люди редко уезжают по экономическим причинам. Согласно исследованию, более половины эмигрировавших имели работу на родине.

Большое значение имеет уровень образования. Желание эмигрировать больше возникает среди образованного населения. Как утверждают авторы, мигранты в среднем более образованны, чем их соотечественники, оставшиеся дома.

Поэтому в Европе должны отказаться от «ошибочного убеждения», что борьба с бедностью в отдельных регионах может предотвратить миграцию в краткосрочной перспективе, считают ученые. Большее процветание способствует большей мобильности.

В Германии в связи со старением населения в течение ближайших 15 лет около 5 млн человек шагнут за рамки трудоспособного возраста, и заменить эти рабочие руки призваны мигранты. Спрос на миграцию в ближайшие годы будет только расти.

Также авторы указывают, что миграция — это благо и для стран происхождения: многие мигранты высылают на родину большие суммы денег, что способствует развитию.

Однако самое большое перемещение еще впереди, предупреждают ученые. Самый проблемный регион — субсахарский: здесь уехать мечтает каждый третий, и при этом здесь самый высокий демографический рост в мире. В следующие 30 лет местное население может увеличиться с 1,1 млрд до 2,2 млрд. Если экономическая ситуация здесь улучшится и повысится уровень образования, эти люди двинутся в Европу.

Другой проблемный регион — MENA, куда входит Ближний Восток и север Африки. Отсюда хочет мигрировать четверть населения, в основном из-за нехватки рабочих мест.

Согласно определению Организации Объединенных Наций, международные мигранты — это люди, которые переехали в другую страну как минимум на двенадцать месяцев и до сих пор проживают там. В 2017 году во всем мире насчитывалось 258 млн международных мигрантов, в том числе 68 млн беженцев и лиц, ищущих убежища.