Вашингтон, , 20:55 — REGNUM

Семь малых космических аппаратов были выведены в космос 3 июля с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает в Twitter американская компания NanoRacks — производитель пусковых систем, при помощи которых осуществляется выведение спутников со станции.

Как уточняется, в космос были выведены три американских малых спутника VCC, британский IOD-GEMS, французский EntrySat и польские Swiatowid и KrakSat. Все эти аппараты были доставлены на МКС в апреле американским грузовым кораблём Cygnus.

Сообщается, что спутники предварительно были вынесены наружу МКС из японского модуля Kibo.

Напомним, на борту МКС в настоящее время находятся космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристин Кук. 20 июля с космодрома «Байконур» должен быть запущен корабль «Союз МС-13», который доставить на МКС новый экипаж, в состав которой войдут российский космонавт Александр Скворцов, астронавт NASA Эндрю Моргани астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано.

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