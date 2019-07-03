Архангельск, , 14:27 — REGNUM

Учителя и руководители школ из Архангельской области побывали в Москве на курсах повышения квалификации в рамках программы сотрудничества правительств Москвы и Архангельской области. Педагоги встретились с коллегами из московских образовательных заведений, посетили профессиональные тренинги и занятия по робототехнике, а также успели посмотреть город.

«Хочется своих коллег, которые не попали сюда в этот раз, тоже зажечь этой идеей. Здесь собрались очень интересные и душевные люди, встречают нас гостеприимно. Нам очень понравилось, мы намерены и дальше сотрудничать, и взаимодействовать», — отметил один из учителей Ленского района, участвовавший в программе.

Главной темой для встреч работников сферы образования стала Московская электронная школа — это современный проект, нацеленный на эффективное использование IT-инфраструктуры для улучшения качества школьного образования.

В программу повышения квалификации также вошли посещение III Форума социальных инноваций регионов и прогулки по Москве.

«Сегодня мы были в Третьяковской галерее, ходили по Красной площади, например, я на ней не была, теперь побывала, и моя мечта осуществилась. Были в театре «Современник», в МХАТ на премьере «Весы», погуляли на экскурсии в ВДНХ, — делится впечатлениями учительница из Ленского района, Архангельской области. — Нам показали город: какой он, как живет, постарались нам подробно рассказать об истории Москвы — одно дело читать об этом в интернете, другое — увидеть наяву».

Все педагоги и их руководители решили не тянуть с налаживанием дальнейших связей с московскими коллегами и уже начали обсуждать вопросы сотрудничества в рамках обучения на дистанционных и очных программах повышения квалификации в Московском центре кадрового развития потенциала образования.

«Дистанционные курсы нас весьма заинтересовали, причем, не только в связи с размещением уроков в библиотеке Московской электронной школы, но и в связи с возможностью решения проблем, которые есть в любых образовательных организациях, — резюмировал директор одной из школ Архангельской области. — В нашей школе они тоже есть, и эти проблемы мы надеемся решить с помощью тех дистанционных курсов, которые предоставляет Московский центр развития кадрового потенциала. Во всяком случае для меня как для управленца это яркое впечатление, вне всякого сомнения мы хотим этого взаимодействия и считаем, что оно будет безусловно для нас полезным».