Кемерово, , 12:49 — REGNUM

В Кемерове подведены итоги корпоративной образовательной программы Сибирской генерирующей компании (СГК) «Школа главного инженера». Как сообщает служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, 17 участников проекта из Кузбасса, Красноярского края, Хакасии и Алтайского края успешно защитили выпускные квалификационные работы перед членами аттестационной комиссии, в которую вошли представители Томского политехнического университета и технические руководители трёх филиалов СГК.

Участники «Школы главного инженера» в Кемерове защитили дипломные проекты Служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК

При подготовке дипломных проектов каждый участник фокусировался не только на техническом анализе производственных процессов, но должен был предложить собственные новаторские разработки и идеи по повышению эффективности работы оборудования, методов его диагностики, улучшению экологических параметров работы тепловых электростанций.

Треть всех представленных на защиту проектов была посвящена теме экологии. Для тепловой генерации снижение негативного воздействия на окружающую среду, особенно на атмосферу, — одно из приоритетных направлений. Существующие системы очистки дымовых газов, которые применяются на электростанциях СГК, улавливают до 98−99% золы и сажи, поэтому научная и техническая мысль специалистов направлена на борьбу за десятые и сотые доли процентов, на улучшение показателей по другим соединениям, которые образуются при сжигании органического топлива.

Аттестационная комиссия высоко оценила уровень технической проработки проектов, дав рекомендации к возможности их апробации на предприятиях. Почти все участники получили оценку «отлично».

Все выпускники программы «Школа главного инженера» получат диплом о профессиональной переподготовке по направлениям «Теплоэнергетика: её основы и перспективы», а также в дальнейшем будут рекомендованы к включению в кадровый резерв на вышестоящие должности.

«Школа главного инженера» — программа профессиональной переподготовки руководителей — технических специалистов СГК, разработанная с участием руководителей Кузбасского филиала компании и Томского политехнического университета. Цель проекта — расширение базовых знаний в сфере теплоэнергетики.