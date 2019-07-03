Кемерово, , 10:47 — REGNUM

Систему охлаждения кемеровского стадиона «Химик» запатентовали выпускники кафедры теплохладотехники института инженерных технологий Кемеровского государственного университета (КемГУ) Денис Ефремов и Виталий Штессель. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба вуза.

Один из самых крупных спортивных центров России имеет открытый и крытый модули, вмещающие до 20 тысяч зрителей. Традиционно «Химик» принимает матчи чемпионата России, крупнейшие российские и международные турниры по хоккею с мячом.

Сейчас в активе стадиона две ледовые арены с искусственным льдом общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Совокупная длина трубопроводов системы хладоснабжения ледовых арен составляет около 130 километров. Суть технического решения, реализованного учёными КемГУ, состоит в модернизации системы хладоснабжения стадиона и заключается в эффективном использовании естественного холода.

Выпускники предложили использовать последовательную схему циркуляции хладоносителя в холодный период года. Относительно тёплый хладоноситель после закрытой ледовой арены насосами подаётся в коллекторы открытой арены, где охлаждается и подаётся обратно в крытый модуль. Таким образом отводится избыточное тепло из крытого модуля и обеспечиваются необходимая температура и качество льда на открытой ледовой арене — лёд не лопается, не растрескивается и остаётся пластичным даже в сильные морозы (ниже — 20 градусов). При этом энергии для содержания двух ледовых арен с высоким качеством льда требуется минимум — только для работы циркуляционных насосов.

Молодые учёные также разработали технологии заливки открытых и закрытых ледовых полей, которые также являются авторскими ноу-хау стадиона «Химик» и позволяют значительно экономить ресурсы при заливке льда. Предложенные технические решения позволили стадиону снизить годовое потребление электроэнергии в два раза, а разработанными технологиями заинтересовались организации Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи.