Москва, , 07:22 — REGNUM

Уже летом 2020 года в Арктику отправится совместная российско-китайская исследовательская экспедиция. В исследованиях примут участие 80 учёных из Национальной лаборатории по морской науке и технике Циндао и Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает газета «Известия».

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

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Точный маршрут рейса пока не известен. Он будет зависеть от погоды и ледовой обстановки. По предварительным данным, экспедиция начнётся в Калининграде и через Баренцево, Карское и море Лаптевых проследует в Восточно-Сибирское море.

Исследовательсая миссия продлится почти да месяца. За это время учёные проведут работы в 50−60 специально выбранных географических точках. Планируется наблюдать за жизнью морских животных, изучить механизм связи между природной трансформацией Арктики и глобальным изменением климата и дать рекомендации по оптимизации движения по Северному морскому пути.

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Уточняется, что среди исследователей будут океанологи, географы, физики, химики и биологи — по 40 человек с каждой стороны. Оплачивать расходы за своё оборудование и снаряжение, подготовку научных сотрудников Россия и Китай будут раздельно. А вот затраты на подготовку и эксплуатацию судна в совместном рейсе примерно на 75% оплатит китайская сторона. Примерный бюджет экспедиции составляет 80 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, первую совместную арктическую экспедицию российские и китайские ученые провели в 2016 году. Осенью 2018 года завершилась вторая совместная экспедиция учёных из России и Китая в Арктику. В ней приняли участие 30 исследователей. За 46 дней экспедиция прошла Чукотское и Восточно-Сибирское моря, а также Море Лаптевых, преодолев более 12 тыс. км. Проведённые учёными географические, геологические и океанологические исследования позволили совершить ряд научных открытий и достижений.

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