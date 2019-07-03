Москва, , 06:39 — REGNUM

Российская шкала времени, формируемая во ВНИИФТРИ Росстандарта, признана одной из лучших в мире, сообщила пресс-служба института со ссылкой на данные Международных ключевых сличений шкал времени CCTF-K001.UTC, проводящихся Международным бюро мер и весов (МБМВ).

По словам генерального директора ВНИИФТРИ Сергея Донченко, российский эталон вошёл в тройку благодаря включению в его состав новых технических средств: рубидиевых хранителей и реперов частоты фонтанного типа, оптического репера частоты на холодных атомах стронция, других средств.

«Модернизация Государственного первичного эталона времени и частоты, а также изменения в алгоритмах формирования вывели национальную шкалу времени UTC (SU) в число лучших по точности среди наиболее развитых стран», — сказал глава института.

В свою очередь начальник главного метрологического центра Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли Игорь Блинов пояснил, что шкалы Международного атомного времени (TAI) и Всемирного координированного времени (UTC) рассчитываются на основе измерений около 450 атомных часов, расположенных в более чем в 80 институтах всего мира. Благодаря этому достигается высокая точность определения параметров, и Россия вносит вклад в формирование показателей времени.

Отметим, все российские пользователи могут пользоваться информацией о точном значении времени с точностью до нескольких десятков миллисекунд. Ежедневно на четыре NTP сервера ФГУП «ВНИИФТРИ» поступает более 100 миллионов запросов на синхронизацию времени.

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