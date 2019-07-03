Новосибирск, , 05:48 — REGNUM

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) остался без ректора. Накануне, 2 июля, был последний рабочий день Валерия Беленького. В вузе прошло внеочередное заседание совета, на котором присутствовал руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

«В ближайшие дни мы представим кандидатуру исполняющего обязанности», — цитирует Духовницкого издание «Новая Сибирь».

Врио ректора будет возглавлять вуз до выборов нового руководителя.

Заявление об уходе Валерий Беленький написал несколько месяцев назад. Как уверял сам Беленький, увольняется он по собственному желанию и его решение не связано со скандалом вокруг перспектив передачи лабораторно-учебного корпуса университета АНО «Школа 21» (АНО «Школа 21» — инновационное учебное заведение, созданному по инициативе главы Сбербанка Германа Грефа — прим. ИА REGNUM ). Однако, напомним, что профессорско-преподавательский состав СибГУТИ выступил против инициативы ректора по передаче части помещений вуза в безвозмездное пользование. Учёный совет отказался согласовывать проект договора.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на сайте вуза Беленький всё ещё значится ректором.

Отметим, что Валерий Беленькийзанимает пост ректора СибГУТИ с 21 декабря 2015 года. До этого на протяжении года он был исполняющим обязанности ректора вуза.