Нижний Новгород, , 02:08 — REGNUM

Захоронение, которому около 3,5 тыс. лет, обнаружили в Нижнем Новгороде специалисты института археологии Российской академии наук, которые проводили исследование средневекового селища. Археологи отметили, что захоронения, которые относятся к Бронзовому веку, — довольно редки. О находке ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Захоронение расположено на территории древнего села, которое относится к XIV веку. Сотрудники института археологии РАН отмечают, что многие захоронения такого возраста исследовали ещё 40 лет назад и к настоящему времени уже есть отработанная технология не только фиксации находки, но и её исследования. Находка позволяет оценить особенности быта и питания ранее живших людей.

Работы в районе сегодняшней деревни Кузнечиха ведутся почти два месяца, уже исследовано около 2,5 тыс. кв. м, но большая часть произведённого раскопа — это XIV век. В древней деревне учёные на сегодня освободили от слоя земли порядка 20 построек разного назначения.

«Фактически сейчас мы можем пройти по этой средневековой деревне, реконструировать расположение дворов и построек», — отметил сотрудник института Сергей Милованов, руководящий работами.

Селище, носящее название Кузнечиха-3, было обитаемо в XIV—XV веках, а позднее его забросили. Вновь обитатели у деревни появились лишь в XVIII—XIX веках, из чего уже и пошла современная деревня Кухнечиха.

Изучить местность начали после того, как было принято решение построить административное здание. А так как данная территория является объектом археологического наследия, выявленным в 1996 году, то в отношении него действует особый порядок — предварительные археологические исследования.

Глава сектора охраны объектов археологического наследия профильного областного управления по охране культурного наследия Андрей Гонозов отметил, что «сегодня мы одновременно спасаем исторические ценности от самих себя — своей хозяйственной деятельности, и сохраняем их для будущих поколений».