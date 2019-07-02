Москва, , 22:35 — REGNUM

Жители западного полушария могли видеть сегодня, 2 июля, полное солнечное затмение.

Полная фаза затмения продлилась четыре минуты и 33 секунды. Лучше всего данное явление наблюдалось в юго-восточной части Тихого океана, а также в Чили и Аргентине.

К сожалению, с территории России затмение видно не будет — солнце уже ушло за горизонт. Во время полного солнечного затмения невооруженным глазом была видна корона Солнца — часть солнечной атмосферы, состоящей из разреженного ионизированного газа.

Стоит отметить, что в 2019 году можно будет увидеть пять затмений — три солнечных и два лунных. Таким образом, осталось четыре астрономических явления, и все их можно будет наблюдать с территории России.