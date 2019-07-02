Москва, 2 июля 2019, 15:54 — REGNUM
Одиннадцать грантов на общую сумму до 117 млн рублей получат молодые исследователи Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» на проведение исследований, связанных в основном с разработкой новых материалов. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба вуза.
Исследования будут проводиться в рамках мероприятий, инициированных Российским научным фондом (РНФ) по президентской программе исследовательских проектов. Четыре гранта РНФ выиграли индивидуальные заявки молодых ученых и семь — заявки научных коллективов. Отмечается, что для технического вуза такой результат является значительным достижением, поскольку большое количество грантов обычно выигрывают только федеральные классические университеты.
Поддержка по больше части будет оказана исследователям, ведущим работу над созданием новых материалов — полимерматричных композитов, инновационных сплавов на основе алюминия, композиционных материалов «полимер/наноуглерод/феррит» и других. К примеру, проект научной группы под руководством к.ф.-м.н. Андрея Воронина, позволит изучить новые подходы к использованию сверхбыстрых условий синтеза термоэлектрических материалов. В нём примут участие восемь человек, половина из которых — студенты. Средний возраст исследователей — 26 лет.
В университете также отметили, что успех исследовательских коллективов в грантовых программах РНФ — не первый в этом году. В марте обладателями грантов фонда стали сразу четыре проекта с общей суммой финансирования свыше 70 миллионов рублей. Ещё восемь проектов НИТУ «МИСиС» получили поддержку РНФ по направлению «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» в апреле. Сумма финансирования каждого проекта составила от 4 до 6 миллионов рублей в год.
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