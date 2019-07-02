Москва, , 15:54 — REGNUM

Одиннадцать грантов на общую сумму до 117 млн рублей получат молодые исследователи Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» на проведение исследований, связанных в основном с разработкой новых материалов. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба вуза.

Исследования будут проводиться в рамках мероприятий, инициированных Российским научным фондом (РНФ) по президентской программе исследовательских проектов. Четыре гранта РНФ выиграли индивидуальные заявки молодых ученых и семь — заявки научных коллективов. Отмечается, что для технического вуза такой результат является значительным достижением, поскольку большое количество грантов обычно выигрывают только федеральные классические университеты.

Поддержка по больше части будет оказана исследователям, ведущим работу над созданием новых материалов — полимерматричных композитов, инновационных сплавов на основе алюминия, композиционных материалов «полимер/наноуглерод/феррит» и других. К примеру, проект научной группы под руководством к.ф.-м.н. Андрея Воронина, позволит изучить новые подходы к использованию сверхбыстрых условий синтеза термоэлектрических материалов. В нём примут участие восемь человек, половина из которых — студенты. Средний возраст исследователей — 26 лет.

Ректор НИТУ «МИСиС Алевтина Черникова «Победа молодых ученых в конкурсе РНФ в значительной степени — результат реализации в НИТУ «МИСиС» стратегии по формированию целостной системы подготовки и профессионального роста перспективных молодых исследователей. Отмечу, в качестве примера, что эффективность аспирантуры НИТУ «МИСиС» выросла с 22% в 2014 году до 64% в 2018 году. Сегодня шесть научных коллективов НИТУ «МИСиС» возглавляют ученые младше 35 лет, магистранты и аспиранты задействованы на постоянной основе в работе научно-исследовательских лабораторий университета».

В университете также отметили, что успех исследовательских коллективов в грантовых программах РНФ — не первый в этом году. В марте обладателями грантов фонда стали сразу четыре проекта с общей суммой финансирования свыше 70 миллионов рублей. Ещё восемь проектов НИТУ «МИСиС» получили поддержку РНФ по направлению «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» в апреле. Сумма финансирования каждого проекта составила от 4 до 6 миллионов рублей в год.

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