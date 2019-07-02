Каир, , 15:08 — REGNUM

Несколько десятков мумий, прошедших лишь основные этапы бальзамирования, обнаружили польские археологи в районе некрополя в египетском селении Саккара. Ученые обратили внимание на необычные украшения мумий, сообщает портал Science in Poland.

Захоронения обнаружили при раскопках близ пирамиды Джосера — самого древнего из каменных строений. Мумии возрастом около 2 тыс. лет находились в ямах, вырытых прямо в песке. Некоторые были помещены в деревянные гробы и захоронены около «сухого рва». Так именуют траншею в скале, которой древние строители ограничили священную зону сооружения.

На шее одной из мумий было разноцветное ожерелье, крышка гроба была украшена знаками, которые, однако, не являются иероглифическими и не складываются в связный текст. В ногах мумии находилось изображение Анубиса синего цвета, хотя обычно для этого божества использовали черный цвет.

Селение Саккара расположено на 30 км южнее Каира. Здесь находится древнейший некрополь Мемфиса — столицы Древнего Царства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Египте обнаружили жилой дом, возведённый в период правления эллинистической династии Птолемеев.

Читайте также: В Египте найдена постройка периода Птолемеев