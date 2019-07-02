Томск, , 14:33 — REGNUM

Новые принципы обнаружения взрывоопасных и токсичных газов планируют разработать молодые учёные Томского политехнического университета (ТПУ) на средства Российского научного фонда. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба вуза.

Общий объём средств, которые в университете ожидают получить из фонда, составляет 132 млн рублей. На эти средства планируется реализовать 16 научных проектов молодых ученых ТПУ.

Кроме разработки инновационных принципов обнаружения взрывоопасных и токсичных газов, исследователи планируют предложить новый метод получения крайне твердого и износостойкого ультрадисперсного карбида вольфрама и изучать эмиссию парникового газа метана на Восточно-Сибирском арктическом шельфе.

Другая часть средств будет направлена на создание новых радиофармпрепаратов направленного действия, и разработку методов мониторинга эффективности лекарственных препаратов, а также специальных покрытий для изготовления устойчивых к аварийным ситуациям компонентов активной зоны ядерных реакторов.

В вузе добавили, что в настоящее время учёные ТПУ работают на 65 проектами, поддержанными грантами Российского научного фонда.

Читайте также: Российские учёные предложили новую конфигурацию наноскопов