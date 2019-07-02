Томск, 2 июля 2019, 14:33 — REGNUM
Новые принципы обнаружения взрывоопасных и токсичных газов планируют разработать молодые учёные Томского политехнического университета (ТПУ) на средства Российского научного фонда. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба вуза.
Общий объём средств, которые в университете ожидают получить из фонда, составляет 132 млн рублей. На эти средства планируется реализовать 16 научных проектов молодых ученых ТПУ.
Кроме разработки инновационных принципов обнаружения взрывоопасных и токсичных газов, исследователи планируют предложить новый метод получения крайне твердого и износостойкого ультрадисперсного карбида вольфрама и изучать эмиссию парникового газа метана на Восточно-Сибирском арктическом шельфе.
Другая часть средств будет направлена на создание новых радиофармпрепаратов направленного действия, и разработку методов мониторинга эффективности лекарственных препаратов, а также специальных покрытий для изготовления устойчивых к аварийным ситуациям компонентов активной зоны ядерных реакторов.
В вузе добавили, что в настоящее время учёные ТПУ работают на 65 проектами, поддержанными грантами Российского научного фонда.
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