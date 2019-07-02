Красноярск, , 13:51 — REGNUM

Сибирский федеральный университет (СФУ) и Ляонинский университет науки и технологий (Китай) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития международного образования, сообщает 2 июля пресс-служба российского вуза.

Отмечается, что подписание документа стало первым шагом на пути к совместной работе двух университетов в области металлургии, химии и архитектуры. В ближайшее время представители соответствующих институтов направят друг другу конкретные предложения по взаимодействию, обменяются научными публикациями. Кроме того, китайская сторона планирует принять участие в конференции Института цветных металлов и материаловедения СФУ, а российская — в конференции Института металлургии Ляонинского университета. Оба мероприятия пройдут осенью 2019 года.

«В настоящее время СФУ подписал соглашения о сотрудничестве с более чем двадцатью университетами Китайской Народной Республики, и мы рады, что список пополнен одним из ведущих вузов страны, имеющим богатую историю», — сообщил проректор СФУ по науке Михаил Гладышев.

Он добавил, что в настоящее время в красноярском вузе обучается порядка 120 студентов из Китая и выразил надежду на то, эта цифра будет только расти.

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