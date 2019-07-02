Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM

Учёные Уральского федерального университета (УрФУ) предложили перерабатывать старые автомобильные шины для изготовления метанола, сообщает 2 июля пресс-служба вуза.

Разработчики полагают, что получать синтез-газ — необходимый компонент для производства метанола — позволит паровая газификация шин при температуре 700 °C. По словам заведующего кафедрой атомных станций и альтернативной энергетики УрФУ Сергея Щеклеина, процесс газификации можно осуществлять с использованием водяного пара, вырабатываемом в котле-утилизаторе.

«Количество резины, перерабатываемое установкой, составляет до 457 килограммов в час, а производительность по метанолу — до 328 кг/ч. Удельный расход резины на производство метанола — 1,39 килограмма на килограмм метанола», — сказал учёный.

Отмечается, что полученные исследователям результаты показывают эффективность технологии и возможность ее практического применения. Научная группа под руководством Сергея Щеклеина войдет в состав уральского научно-образовательного центра (НОЦ), создаваемого в рамках национального проекта «Наука».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НОЦ «Передовые промышленные технологии», создаваемый на базе УрФУ, объединит потенциалы образовательных и научных организаций и организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Запуск центра запланирован на вторую половину 2019 года.

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