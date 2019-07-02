Новосибирск, , 13:07 — REGNUM

На заседании профильного координационного совета сегодня, 2 июля, рассмотрены вопросы развития Новосибирского научного центра (ННЦ), сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. О текущем статусе «дорожной карты» по развитию новосибирского Академгородка доложил министр науки и инновационной политики области Алексей Васильев.

Новая школа. Новосибирск Nso.ru

По словам губернатора региона Андрея Травникова, «реализация масштабного проекта «Академгородок 2.0» даст новый импульс не только науке, но и будет сопровождаться ускоренным развитием социальной и транспортной инфраструктуры, позволит существенно обновить учреждения образования, культуры и здравоохранения.

Важнейшим направлением развития ННЦ является создание современной социальной инфраструктуры.

Как отметил министр образования области Сергей Федорчук, в проект развития ННЦ входит строительство 14 объектов образования, в том числе семи школ и семи детских садов. В период с 2019 по 2021 годы за счёт средств федерального и областного бюджетов будут реализованы девять проектов. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда», федеральных государственных программ идёт строительство школ проектной мощностью 1 100 мест каждая в р.п. Краснообск и в микрорайоне Южный Бердска. За счёт средств регионального бюджета строится школа в р.п. Кольцово на 1 050 мест, начато строительство корпуса младших классов с бассейном и лабораториями для Лицея №130 им. Академика М.А. Лаврентьева. В соответствии с нацпроектом «Демография», в р.п. Краснообск предусмотрено строительство детского сада, двух детских садов в р.п. Кольцово и двух детских садов в Бердске.

На реализацию мероприятий планируется направить около 3,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 968,9 млн рублей, из областного — 2,9 млрд рублей. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию школу в р.п. Кольцово и три детских сада — в р.п. Краснообск, в р.п. Кольцово, в Бердске.

По словам министра культуры Новосибирской области Игоря Решетникова, в рамках концепции развития Новосибирского Академгородка планируется строительство и реконструкция объектов в сфере культуры: двух многофункциональных культурных центров, строительство двух детских музыкальных школ, реконструкция дома культуры «Академия» в Советском районе Новосибирска.

В реестр проектов развития Новосибирского научного центра также включены несколько проектов в медицинской сфере. Как сказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов, среди них развитие Центральной клинической больницы, строительство второй очереди поликлиники Новосибирской клинической центральной районной больницы в р.п. Краснообск, строительство врачебной амбулатории в п. Ложок, строительство поликлиники в Нижней Ельцовке.

На развитие ЦКБ в период с 2018 по 2020 год будет направленно более 510 млн рублей. В текущем году из бюджета Новосибирской области на эти цели направят 349,5 млн рублей, в том числе на приобретение медицинского оборудования — 259,5 млн рублей, на ремонт здания терапевтического корпуса в целях размещения регионального сосудистого центра 90 млн рублей.

Ещё одно направление развития ННЦ — совершенствование транспортной инфраструктуры. Андрей Травников обратил особое внимание участников Совета и профильных ведомств на необходимость эффективной организации движения автомобильного транспорта в ходе возведения флагманского проекта «Академгородка 2.0» — источника синхротронного излучения «СКИФ».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, работы по развитию транспортной сети ННЦ уже ведутся. В текущем году предусмотрен ремонт «Магистрали непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении «Бийск-Ташанта». Общая протяженность участков, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — 8,9 км из 22 км планируемых в отношении данного объекта в рамках проекта «Академгородок 2.0». Идёт капитальный ремонт пешеходного моста на девятом км Советского шоссе. Начаты работы по реконструкции наиболее актуального участка ул. Восточная в рабочем поселке Краснообск, протяженностью 1,14 км. Работы выполняются в рамках государственной программы области по развитию автомобильных дорог и финансируются за счёт субсидий регионального бюджета. Общая стоимость запланированных в 2019 году работ — около 340 млн рублей.

На заседании рассмотрено и развитие спортивной инфраструктуры ННЦ. Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов отметил, что в перечень приоритетных объектов спорта, планируемых к созданию в период 2019—2021 годы в рамках реализации плана развития Новосибирского научного центра входят физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске, строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Кольцово, строительство открытого стадиона с трибунами на территории СК «Энергия», реконструкция спортивного комплекса по проспекту Строителей, завершение строительства плавательного бассейна в р.п. Краснообске, и другие объекты.

Отметим, что проект плана развития Новосибирского научного центра подготовлен в соответствии поручениями президента РФ от 18 апреля 2018 года с учётом реализации стратегии научно-технологического развития РФ.