Великий Новгород, , 11:29 — REGNUM

На Троицком раскопе в Великом Новгороде нашли первую в этом археологическом сезоне берестяную грамоту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, находка стала неожиданностью: грамоту нашли в процессе подготовки раскопа к началу работ, которые стартуют на следующей неделе.

Грамота, которой присвоен номер 1114, сохранилась плохо. Заместитель начальника Новгородской археологической экспедиции Елена Рыбина сообщила, что находка относится ко второй половине XII века.

«В грамоте — две читаемые строчки, третья — по-видимому, начальная — утеряна. Работа по прочтению текста продолжается», — сообщили в музее.