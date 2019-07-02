Москва, , 11:33 — REGNUM

Полное солнечное затмение 2 июля не будет видно на территории России. Однако вскоре произойдет затмение Луны, доступное для наблюдения, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Частичное лунное затмение ожидается 17 июля. Кроме того, 26 декабря будет наблюдаться кольцеобразное солнечное затмение, при котором Луна закроет центральную часть дневного светила.

Затмения Солнца и Луны случаются раз в полгода с промежутком в две недели, напомнили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, полное солнечное затмение 2 июля смогут наблюдать жители юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентины. Максимальная фаза затмения наступит в 22:23 мск и продлится более четырех минут.

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