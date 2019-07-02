Москва, , 06:44 — REGNUM

Международную организацию по использованию нейтронов в научных исследованиях договорились создать представители России и Германии на встрече в Берлине. Об этом сообщила пресс-служба Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ).

Заседание Смешанной российско-германской комиссии по научно-техническому сотрудничеству состоялось 28 июня с участием первого замминистра науки и высшего образования РФ Григория Трубникова и статс-секретаря федерального министерства образования и научных исследований Германии (BMBF) Георга Шютте.

Стороны подписали «Берлинскую министерскую декларацию о намерениях», которая фиксирует взаимный интерес сторон к развитию сотрудничества в рамках проектов ПИК и NICA, в частности, в создании Международной организации по использованию нейтронов в научных исследованиях.

В ходе заседания стороны обсудили ход и наметили планы по дальнейшей реализации дорожной карты сотрудничества России и Германии в области образования, науки, научных исследований и инноваций, которая была подписана 10 декабря 2018 года в Москве и регулирует научно-технологическое сотрудничество двух стран на ближайшее десятилетие.

Следующее заседание Смешанной российско-германской комиссии по научно-техническому сотрудничеству решено провести в России в 2020 году. Ход реализации «Дорожной карты» будет оперативно координировать специально созданная рабочая группа Минобрнауки РФ и BMBF.

Добавим, комплекс NICA строится в подмосковной Дубне. В создании коллайдера участвуют ученые из 70 институтов 32 стран мира. Это новый ускорительный комплекс, который создаётся с целью изучения свойств плотной барионной материи. После того как коллайдер NICA будет запущен, учёные смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва, — кварк-глюонную плазму.

Читайте также: Больше 10 стран проявляют интерес к проекту SPD на коллайдере NICA