Москва, , 03:21 — REGNUM

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года лучше всего будет видно в Аргентине, Чили и в юго-восточной части Тихого океана, сообщает Московский планетарий.

«Максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23 мск, продолжительность полной фазы: 4 минуты 33 секунды», — отметили в планетарии.

Напомним, на планете каждые полгода наблюдаются солнечные и лунные затмения. Во время затмения все три небесных тела находятся на одной линии, и солнечное затмение мы наблюдаем тогда, когда в центре этой тройки находится Луна, лунное — когда посередине между Луной и Землёй располагается Солнце.

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