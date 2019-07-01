1 июля 2019 | Время чтения 2 мин

Почему в заглавии книги дата крещения стоит под вопросом? Тессье признается, что если его день и месяц известны точно, то год, напротив, вызывает споры. В качестве альтернативы к указанной дате выступают 497, 498, 499 и даже 506 гг.

Андрей Мартынов, , 19:38 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Жорж Тессье. Крещение Хлодвига (25 декабря 496 года?). СПб.: Евразия, 2019

Было бы ошибкой думать, что настоящая книга посвящена лишь вынесенному в заглавие событию. Крещение и его последствия анализируются в контексте геополитики. В результате принятия Хлодвигом I (466−511) христианства произошло расширение территории небольшого франкского государства, располагавшегося на территории современной Бельгии. В итоге, в результате союзов с епископатом (король делал ставку на каноническое христианство, а не на популярное в то время арианство) и успешные войны на руинах Римской империи возникло могучее Франкское государство. Одновременно в монографии рассматривается история созданных в королевстве институтов власти, а также культура повседневности. Подобная реконструкция чрезвычайно важна, так как описанные Тессье события относятся к Темным векам — раннему периоду Средневековья, отличающемуся скудностью сохранившихся источников.

Почему в заглавии книги дата крещения стоит под вопросом? Тессье признается, что если его день и месяц известны точно, то год, напротив, вызывает споры. В качестве альтернативы к указанной дате выступают 497, 498, 499 и даже 506 гг.

Отдельный вопрос, насколько каноничны были религиозные убеждения самого Хлодвига. Ведь даже три сотни лет спустя другой известный государь Карл Великий в беседе с теологом Алкуином показал слабое понимание христианства. Он в числе прочего выразил искреннее сожаление, что его и его воинов не было на Голгофе и он не смог предотвратить казнь Спасителя…

Касаясь материальной цивилизации и культуры повседневности, исследователь отмечает, что в ее актив «надо внести совершенную технику ее кузнецов и золотых дел мастеров и неоспоримый вкус в декоративных украшениях, направленный за пределы фантазии — к фантастике». Правда, ученый оговаривается, что подданные Хлодвига «были, скорей, хорошими учениками, чем новаторами».

Не менее важно, что в книге опровергаются мифы и исторические анекдоты, связанные с Хлодвигом. Так, согласно одной из легенд, отправляясь в бургундский поход, государь, «чтобы засвидетельствовать благодарность святому Мартину, подарил ему своего боевого коня, а потом заплатил сто золотых солидов, чтобы выкупить его обратно. Но животное не захотело покидать церковь; королю пришлось заплатить еще сто золотых солидов, и только тогда скотина согласилась последовать за ним. Святой Мартин — сказал со смехом Хлодвиг, — добрый покровитель, но дело с ним иметь трудновато».

А жаль, что король так не говорил…

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».