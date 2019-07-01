Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM

В Российской Федерации так и не сложилась фармацевтическая наука, погибшая со времен «перестройки». Об этом заявил научный руководитель Института органического синтеза Уральского отделения РАН Олег Чумахин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Учёный напомнил, что в советское время вместе с Академией наук функционировали отраслевые институты, которые были «интерфейсом» между фундаментальной чистой химией и фармпромышленностью.

«В период перестроек эта система была разрушена. Отраслевой науки, фармацевтической науки просто нет!» — признал руководитель.

Теперь же РАН призывают работать с прицелом на коммерционализацию, хотя по уставу Академия должна только генерировать знание, отмечает учёный.

Напомним, 27 июня 2019 года профсоюз РАН раскритиковал финансирование российской науки. В зарплатах научных и ненаучных сотрудников, а также московских и региональных сотрудников РАН наблюдается дисбаланс, отметили в профсоюзе.

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