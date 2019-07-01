Челябинск, , 10:41 — REGNUM

Уникальную бронзовую фигурку хищного животного, датируемую ранним железным веком, обнаружил международный отряд археологов Челябинского государственного университета и Университета Вайоминга (США) при раскопках поселения бронзового века Черноречье 2 в Челябинской области. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба российского вуза.

«Находка, вероятнее всего, представляет собой импортное изделие, привезённое из Сибири кочевыми племенами эпохи раннего железа», — пояснили в университете.

Отмечается, что археологические работы имеют спасательный характер, поскольку культурный слой поселения активно разрушается берегом реки Уй. Исследования зольника, в который жители древнего поселения перемещали все отходы жизнедеятельности и производства, дали немало интересных артефактов помимо уникальной фигурки зверя — каменные и бронзовые орудия, фрагмент орнаментированного костяного изделия.

Исследование поселения носит комплексный характер с применением русских и американских методов археологических раскопок. Все материалы будут обрабатываться различными современными способами анализа — экспресс-анализ химического состава, технико-технологический анализ, анализы почвогрунтов, радиоуглеродное датирование и другие.

Коллекция с раскопок поселения Черноречье 2 поступит в музей археологии и этнографии ЧелГУ. Новые экспонаты можно будет увидеть на выставке осенью 2019 года.

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