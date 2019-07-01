Иркутск, , 10:02 — REGNUM

Автономный катамаран для мониторинга экосистемы и высокоэффективные лигатуры для нужд алюминиевой промышленности планируют разработать специалисты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) на средства грантов Фонда содействия инновациям. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба вуза.

Команды разработчиков получат в 2019 году по два миллиона рублей, чтобы реализовать свои идеи.

«С помощью катамарана можно будет проводить мониторинг рыбных ресурсов, а также составить карту распространения спирогиры на Байкале. Это позволит ученым-лимнологам сделать выводы о том, насколько реальна опасность распространения этой водоросли для экосистемы Байкала», — пояснил руководитель команды разработчиков Дмитрий Ченский.

Он добавил, что основным преимуществом автономного роботизированного катамарана станет его возможность работать в двух средах — на суше и под водой. Аккумуляторы, заряжающиеся от солнечных панелей, позволяют аппарату выполнять мониторинг в течение нескольких дней без перерыва. Оснащение супервизорными системами обеспечит следование по заданному курсу.

Над технологией производства новых высокоэффективных лигатур трудится команда молодых ученых под руководством Михаила Кузьмина. Разработчики подчеркивают, что лигатуры являются неотъемлемой частью любого металлургического производства и представляют собой вспомогательные сплавы для введения в алюминий легирующих элементов или его рафинирования.

Авторы проекта планируют организовать высокотехнологичное производство. Потребителями нового продукта могут стать алюминиевые заводы «Русала» и компании Chalco (Китай).

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