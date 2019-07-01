Кемерово, , 06:31 — REGNUM

Борщевик, с которым активно борются в России, может служить сырьём для получения этанола, даже лучшим, чем сахарный тростник, заявил доктор экономических наук, иностранный член Российской академии наук Владимир Квинт на встрече в Кемеровском государственном университете (КемГУ). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Во многих странах им засаживают целые поля, так как с одного гектара борщевика можно получить этанола почти в три раза больше, чем с одного гектара сахарного тростника. На всё нужны технологии и правильная стратегия», — сказа учёный.

В ходе встречи со студентами и сотрудниками университета учёный рассказал о своих трудах в области стратегирования и опыте создания кафедры финансовой стратегии в МГУ, готовящей профессионалов для отрасли.

Приводя в примеры удачные стратегии экспорта этанола, Квинт отметил опыт Бразилии. Благодаря реализованной стратегии южноамериканская страна полностью отказалась от импорта нефти и газа. В свою очередь в Казахстане построили завод этанола, который позволил сократить потребление бензина и увеличить экспорт углеводорода.

Борщевик Сосновского — опасное зонтичное растение, широко распространившееся и в Европейской части России. При соприкосновении с кожей вызывает сильные ожоги, так как повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.

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