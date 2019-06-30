Вашингтон, , 21:20 — REGNUM

Ученые NASA установили робот-манипулятор на марсоход «Mars 2020» длиной 7 футов (2,1 метра). Об этом 28 июня сообщается на сайте Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Американское космическое агентство установили новые модули, которые позволят производить заборы и исследовать грунт так, «как это сделал бы специалист-геолог», — сообщается в информационном письме. Роботизированная рука оснащена также универсальной камерой.

В дальнейшем, в результате реализации научной миссии на Марсе, марсоходу необходимо будет взять на исследование около пяти различных грунтов в кратерах красной планеты, которые могут содержать останки прошлой жизни на планете.

Кроме марсохода, оснащенного роботизированным модулем и камерой, отправить на Марс планируется также беспилотный летательный аппарат «Mars Helicopter», который должен подтвердить возможность полетов в атмосфере планеты и сделать с высоты серию снимков.

Напомним, ранее NASA запустило on-line трансляцию сборки марсохода для осуществления миссии «Mars 2020», старт которой планируется на 17 июля 2020 года.