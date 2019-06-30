Калифорния, , 19:23 — REGNUM

Ученые Калифорнийского университета разработали роботизированную руку с биосенсорным модулем, позволяющим диагностировать воду на наличие загрязняющих и опасных веществ. Об этом 26 июня сообщает научный журнал Science Robotics.

Рука робота (cc) stepintofuture

Определять загрязнение воды позволяет расположенная внутри модуля модифицированная кишечная палочка, которая крайне чувствительна к любого рода раздражителям и химическому веществу ИПТГ.

На данный момент, экспериментальное устройство протестировано. К одним из существенных недостатков относят медленное и неидеальное выполнение поставленных задач. Но, несмотря на это, ученые прогнозируют, что усовершенствование этого устройства позволит использовать его при создании новых видов мягких роботов.

Цель, которую ученые теперь перед собой ставят, это «научить» робота распознавать несколько химических веществ, а также определять уровень их концентрации. Такие разработки позволят применять их в различных отраслях экономики, например, в медицине и сельском хозяйстве.

Напомним, ранее в КНР разработали автоматическое устройство, предназначенное для реабилитации наркозависимых пациентов.