Лондон, , 18:08 — REGNUM

Ученые нашли способ получения специального нейротоксина PMP1 безвредного для млекопитающих, но смертельного для малярийных комаров, об этом 28 июня сообщается на страницах журнала Nature Communications.

Малярийный комар Cdc.gov

Ученые использовали в своих исследованиях бактерии-клостридии из рукотворного болота в Малайзии. Как выяснилось, указанные бактерии вырабатывают токсины, которые смертельно опасны для комаров, что, в свою очередь, открывает возможность для применения на практике.

Примечательно, что выделенный в процессе исследований нейротоксин используется в качестве основы для известного препарата Ботокс, применяемого в косметологии, он является сильнейшим ядом и квалифицируется как химическое оружие.