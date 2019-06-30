Париж, , 16:09 — REGNUM

Европейское космическое агентство (ЕКА) совместно с космическими агентствами Канады и Японии отправит на Луну автоматическую миссию Heracles во второй половине 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕКА.

Миссия Heracles будет реализовываться совместно с программой американского аэрокосмического агентства NASA по строительству лунной орбитальной станции. Планируется, что посадочная станция с луноходом, общий вес которой составляет 1,8 тонн, будет доставлена на поверхность Луны во второй половине 2020 года. К этому времени NASA планирует развернуть на окололунной орбите станцию Lunar Orbital Platform-Gateway.

Луноход Heracles проведёт разведку местности, а также произведёт забор лунного грунта, после чего отправится к окололунной станции. Эта миссия позволит отработать ряд технологий, которые будут использоваться в рамках программы NASA Artemis, предусматривающей высадку астронавтов на Луну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне NASA выбрало три коммерческие компании, который доставят на поверхность Луны первые грузы в рамках программы Artemis. Планируется, что первая партия оборудования будет доставлена на Луну в сентябре 2020 года.