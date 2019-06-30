Берлин, , 09:20 — REGNUM

Ученые из Дании, Норвегии и Германии провели исследование так называемых околосмертных переживаний, или «околосмертного опыта» (от английского near-death experiences). Результаты исследований международной группы ученых были представлены в рамках пятого конгресса Европейской академии неврологии, передаетMedicalxpress.

Жан-Франсуа Милле. Смерть и дровосек. 1859

В данном исследовании приняли участие добровольцы из 35 стран. Добровольцев привлекали через онлайн-платформу краудсорсинга.

Такие околосмертные переживания были зафиксированы как у людей, которые не угрожала смертельная опасность (но при этом они были уверены в обратном), так и у тех, кто действительно попал в опасную для жизни ситуацию, к примеру дорожно-транспортное происшествие или же испытал сердечный приступ.

По результатам исследований было установлено, что около 10% людей эти самые околсмертные переживания испытывают. Добровольцы рассказывали, что состояние, которое они считали предсмертным, было связано в первую очередь с искажённым восприятием времени. Это было отмечено 87% участников исследований. 65% ощущали исключительную скорость мышления, какой у них не бывало раньше. 63% отметили очень резкое обострение чувств. 53% утверждают, что испытали ощущения нахождения вне своего тела.

73% участников исследований прямо заявили, что околосмертные переживания были им крайне неприятны. Только 27% добровольцев данный опыт понравился.