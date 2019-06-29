Вашингтон, , 15:43 — REGNUM

Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует запустить автоматическую межпланетную станцию Dragonfly к спутнику Сатурна — Титану — в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Космический аппарат Dragonlfy NASA

Космический аппарат Dragonlfy будет запущен в рамках программы NASA «Новые рубежи» по исследованию отдалённых районов Солнечной системы. Планируется, что Dragonlfy прибудет к Титану в 2034 году. Уникальной особенностью этой миссии станет неоднократное перемещение всего научного оборудования, входящего в станцию.

Плотная атмосфера Титана (плотность в четыре раза превышает земную) позволит космическому аппарату летать над поверхностью планеты с помощью системы из восьми несущих винтов. Dragonfly совершит несколько полётов над поверхностью Титана, каждый раз преодолевая до 8 километров. Это позволит изучить разнообразные природные среды спутника Сатурна, включая пики дюн Титана и низшие точки ударных кратеров. Планируется, что основная научная программа миссии Dragonfly будет реализована за два года и девять месяцев.

«Посещение этого таинственного мира может революционным образом изменить наши представления о жизни во Вселенной. Эта передовая миссия была немыслима ещё несколько лет назад, но теперь мы готовы к удивительному полету Dragonfly», — отметил директор NASA Джим Брайденстайн.

Отметим, Титан является единственным (кроме Земли) телом Солнечной системы с доказанным стабильным существованием жидкости на поверхности. Учёные считают, что условия на Титане сопоставимы с ранними стадиями развития нашей планеты, поэтому не исключается возможность существования простейших форм жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня глава NASA Джим Брайденстайн объявил, что миссия Dragonfly будет реализована в рамках программы «Новые рубежи».