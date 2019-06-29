Берлин, , 13:55 — REGNUM

Международная группа учёных в рамках проекта BIOrescue попробует использовать биологический материал последнего погибшего самца северного подвида белого носорога для искусственного оплодотворения самки этого вида. Об этом сообщает Associated Press.

Белый носорог (cc) Chris Eason

Белые носороги являются крупнейшими представителями семейства, этот вид представлен двумя подвидами — южным и северным. Последний в настоящее время считается истреблённым — в мире осталось только две самки северного подвида, причём обе не способны выносить здоровое потомство.

Учёные надеются использовать замороженный биологический материал последнего самца северного подвида белых носорогов, погибшего в 2018 году, для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) яйцеклеток выживших самок.

Для испытания этой технологии учёные провели подобную процедуру с самкой южного подвида, содержащейся в зоопарке в польском городе Хожув. Сотрудник Института исследований зоологии и дикой природы им. Лейбница в Берлине Томас Хильдебрандт рассказал, что это искусственное оплодотворение, проведённое около месяца назад, прошло успешно.

«Это первое доказательство того, что вся процедура, которую мы разработали в теории, может быть успешной», — отметил Хильдебрандт.

Сейчас учёные ждут разрешения на забор яйцеклеток у двух оставшихся самок северного белого носорога, содержащихся в Кении. В случае успеха им удастся восстановить популяцию северного подвида белых носорогов, в случае неудачи подвид будет официально признан вымершим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне три самки и два самца чёрного носорога, также находящегося на грани вымирания, выросших в искусственных условиях в Дании, Великобритании и Чешской Республике, были переселены в естественную среду в Руанду.