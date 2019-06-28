Новосибирск, , 10:47 — REGNUM

Результаты первого в России успешного результата по редактированию генома ячменя представили учёные Института цитологии и генетики СО РАН на проходящей в Новосибирске международной конференции по генетике и селекции растений PlantGen 2019. Об этом 28 июня сообщает издание «Наука в Сибири».

Главным результатом работы стало выращивание отредактированных растений сельскохозяйственной культуры, в которых изменена морфология колоса для более легкого его обмолота и отделения несъедобных жестких пленок от зерна. Пройдены все этапы работы: от внесения в геном ячменя необходимых мутаций — до получения линий нетрансгенных растений, которые «унаследовали» необходимые признаки «естественным» путем.

«Сейчас мы отрабатываем метод так называемого «геномного редактирования» для ряда сельскохозяйственных культур. Нашей основной целью являются хлебные злаки и растения семейства пасленовых, прежде всего, картофель, но впоследствии эту технологию можно расширить, например, на томат, баклажан и другие», — сообщила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии ФИЦ ИЦиГ СО РАН кандидат биологических наук Софья Герасимова.

Исследователи отмечают, что на получение второго поколения растения с необходимой модификацией уходит около года. Еще некоторое время потребуется для получения стабильной линии, которую можно преобразовать в новый сорт. При этом временные затраты на создание нового сорта уже в разы меньше, чем при классической селекции. Поэтому в ИЦиГ СО РАН намерены расширять спектр исследовательских проектов в этом направлении.

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