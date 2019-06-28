Красногорск, , 10:21 — REGNUM

Исследование звукового удара от сверхзвукового гражданского самолета и его воздействия на память, концентрацию внимания и мелкую моторику человека проводят учёные Университета Пьера и Марии Кюри (Университет Сорбонны) и российского Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского. Об этом сообщила пресс-служба института.

Промежуточные итоги этой работы участники международного проекта RUMBLE представили в рамках мероприятий 53-го Парижского авиасалона в Ле Бурже (Франция) в конце июня. На пленарном заседании семинара по проекту RUMBLE российские учёные сообщили об эксперименте, который будет проводиться совместно ЦАГИ и НИИ имени М. М. Громова.

«Отличительной особенностью лётной кампании 2019 года является измерение уровня вибрации в жилом помещении, вызванного ударной волной от сверхзвукового самолета, и его соответствие громкости звукового удара», — говорится в сообщении.

В свою очередь представители Университета Сорбонны наглядно показали способы исследования влияния звуковой волны на память, концентрацию внимания и мелкую моторику человека.

RUMBLE — проект Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020». Его участники определят нормативы приемлемого уровня шума и вибрации для населения и местности, над которыми производятся полеты воздушных судов. Результатом работы станет документ, который будет направлен на рассмотрение в Международную организацию гражданской авиации ИКАО в 2021 году.

Читайте также: Российские учёные работают над снижением уровня звукового удара