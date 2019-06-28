Хабаровск, , 05:15 — REGNUM

Косатки, выпущенные из «китовой тюрьмы» в Приморье, обнаружены у Шантарских островов. Об этом общественности сообщил представитель ВНИРО. По данным спутниковых меток, установленных на плавниках животных, они проплыли уже порядка 100 км, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Косатка

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По мнению учёных, в районе Шантарских островов может обитать семья животных. Также, по данным спутника, понятно, что самец и самка идут вместе. В ВНИРО отметили, что за время пребывания в неволе косатки не утратили природных навыков.

Как сообщало ИА REGNUM, во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет, как первых косаток и белух помещают в специальный транспорт для перевозки в место выпуска. 27 июня животных выпустили в природную среду.