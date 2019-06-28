Никосия, , 03:18 — REGNUM

У южного побережья Кипра в районе популярного курорта Протарас был обнаружен римский корабль, на борту которого оказалось большое число амфор, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление кипрского департамента древностей.

«На месте кораблекрушения был обнаружен римский корабль, загруженный амфорами, предположительно, из Сирии или Киликии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это первый обнаруженный римский корабль, груз которого не был тронут или разграблен. Исследователи ожидают, что исследование судна и его содержимого поможет получить новые данные о морской торговле между Кипром и другими римскими провинциями.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в центральной китайской провинции Хэнань были обнаружены 42 семейные гробницы бронзовых мастеров возрастом более трех тысяч лет. Отмечалось, что гробницы принадлежали китайским мастерам по бронзе династии Шан (1600 — 1046 до н.э.).