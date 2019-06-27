27 июня 2019 | Время чтения 16 мин

ГЕОСИНТЕЗ — физико-химический механизм образования нефти и газа с участием минеральной матрицы пород, механически активированной сейсмическими и тектоническими процессами. В этом механизме донором водорода УВ является вода, а донором углерода — органика, водорастворённый CO2 и углеродсодержащие минералы. ГЕОСИНТЕЗ обеспечивает баланс круговорота углерода и воды через земную поверхность, определяет скорость образования нефти и газа в недрах и объясняет темп дегазации из недр CH4, H2, CO2 и N2.

Азарий Баренбаум, , 21:48 — REGNUM

Доклад ведущего научного сотрудника Института проблем нефти и газа РАН, кандидата физико-математичсеких наук Азария Александровича Баренбаума на конференции «Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М. В. Ломоносова, 23−24 мая 2019 года, с.37−42.

Рис. 1. Принципиальная схема лабораторной установки.

Обозначения: реактор с модельной средой (1), смеситель (2), сепаратор (3), хроматограф (4), баллон с углекислым газом (5), редуктор(б), вентили (7), манометры (8).



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Предисловие ИА REGNUM

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Введение

В начале 1990-х годов геологи нашей страны заметили, что ряд месторождений, где добыча нефти и газа была приостановлена вследствие распада СССР, войны в Чечне и/или передела собственности, через несколько лет снова начали давать промышленные притоки углеводородов (УВ). Эти притоки, прежде всего, удалось заметить на поздних этапах разработки старых месторождений, находившихся в эксплуатации 50 и более лет (Муслимов и др., 1991; Соколов и Гусева, 1993; Смирнова, 1999; Аширов и др., 2000; Корчагин, 2001; и др.). Притоки сначала пытались связать с недостаточной точностью оценки извлекаемых запасов либо с подпиткой залежей из соседних малопродуктивных пластов. Однако сегодня стала очевидна повсеместная распространенность этого явления, что привело геологов к выводу о постоянном подтоке в разрабатываемые залежи новых порций УВ.

Пополнение запасов эксплуатируемых месторождений нефти и газа никак не предполагалось общеизвестными в то время органической и минеральной теориями образования УВ, что и явилось толчком к научной революции в нефтегазовой геологии (Баренбаум, 2009, 2014). Итогом революции стало рождение в нашей стране новой нефтегазовой парадигмы. Ее суть сформулировали сотрудники кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых МГУ Б. А. Соколов и А. Н. Гусева (1993), которые первыми заявили, что:

« нефть и газ являются возобновляемыми природными ископаемыми, освоение которых должно строиться, исходя из баланса объемов генерации УВ и возможностей их отбора в процессе эксплуатации месторождений ».

Тем самым на смену противоборствовавшим в нефтегазовой геологии более 100 лет органической и минеральной гипотезам образования УВ пришла новая система взглядов на происхождение нефти и газа как на полезные ископаемые, пополняемые в процессе эксплуатации месторождений.

К началу 2000-х годов на основе анализа известных фактов и идей автор предложил биосферную концепцию нефтегазообразования (Баренбаум, 2004, 2010), которая позволила придать новой нефтегазовой парадигме необходимое теоретическое обоснование. Биосферная концепция обобщила известные гипотезы происхождения УВ, дополнив их представлениями об участии в образовании нефти и газа геохимического круговорота углерода и воды через поверхность Земли. На этой основе была решена проблема баланса углерода в биосфере с учетом образования нефти и газа в недрах при современной очень активной хозяйственной деятельности людей (Баренбаум, 2014, 2015, 2017, 2018). Тогда же был выявлен главный химико-физический механизм генезиса нефти и газа, долгое время ускользавший от внимания геологов-нефтяников. Это поликонденсационный синтез УВ из окислов углерода и водорода в водонасыщенной минеральной матрице пород, механически активированной природными сейсмотектоническими процессами. Этот механизм, названный нами ГЕОСИНТЕЗОМ (Закиров и др., 2013), утвержден дипломом как научное Открытие №326 (Трофимук и др., 1982). В этом механизме донором водорода в УВ является вода, а донором углерода — органическое вещество, водорастворенный CO 2 и углеродсодержащие минералы.

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Существо ГЕОСИНТЕЗА

На образование в земной коре водорода из воды одними из первых обратили внимание В. И. Вернадский и А. П. Виноградов (Молчанов, 1981). Позднее было установлено (Семенов, 1959), что протекание очень многих химических процессов, в частности реакций поликонденсации, определяют свободные радикалы, то есть разорванные химические связи. Выяснилось, что свободные радикалы могут генерироваться внутрикристаллическими дефектами в минералах. Диффундируя к поверхности минеральных зерен, эти дефекты формируют здесь энергонасыщенный слой, снижающий энергию Гиббса химических реакций. В результате реакции, термодинамически возможные при температуре 500 °C и более, в минеральной матрице пород могут идти и при «стандартных» условиях (Т = 25 °C и Р = 1 атм.).

К таким реакциям, как показали В. И. Молчанов (Молчанов, 1981; Молчанов и др. 1988; Молчанов и Гонцов, 1992), Н. В. Черский и В. П. Царев (Черский и Царев, 1984; Черский и др., 1985), относится разложение Н 2 O с выделением водорода, который участвует в синтезе УВ из окислов углерода (СО и СO 2 ). Авторами экспериментально доказано, что требуемый для синтеза УВ энергонасыщенный слой можно создать при механической активации углеродсодержащих минеральных сред в присутствии воды. Этот слой также возникает на поверхности минеральной матрицы пород при их естественном залегании под приливным воздействием Луны, а также тектонических и сейсмических процессов.

Необходимым условием синтеза УВ является создание на контактируемой с водой поверхности минералов восстановительных условий, при которых вода генерирует атомарный водород, который вступает в реакции с окислами углерода. При возникающих на активированной поверхности зерен минералов высоких температурах вода переходит в суб‑ и сверхкритическое состояния, при которых её свойства резко меняются. Плотность воды снижается, а её растворяющая и экстрагирующая способности возрастают на два и более порядка величины. При этом сама вода начинает действовать не только как растворитель, но и как реагент и как катализатор (Галкин, Лунин, 2005).

По данным (Черский, Царев, 1984), реакция синтеза УВ идет в тонком слое порядка нескольких ангстрем на поверхности минеральной матрицы пород. При этом возникает широкий спектр газообразных, жидких и твердых УВ — предельных, непредельных и ароматических. Мы полагаем (Баренбаум, 2015), что газообразные и жидкие УВ, вероятно, сразу же переходят в поровый флюид, тогда как отлагающиеся на поверхности матрицы битумоиды экстрагируются самим флюидом.

Изучение небиодеградированных нефтей, природных битумов и газов показало (Баренбаум, 2007; Баренбаум, Абля, 2009), что молекулярно-массовые распределения в них н-алканов идентичны возникающим при синтезе Фишера-Тропша (Глебов и Клигер, 1994), а также тем, которые получены в экспериментах Черским и Царевым при комнатной температуре и атмосферном давлении. Данный механизм ГЕОСИНТЕЗА, может быть записан в виде химической реакции С0 2 + Н2О (Баренбаум, 2013а). Эта реакция поликонденсационная и так же, как синтез Фишера-Тропша, относится классу каталитических реакций синтеза УВ из окислов углерода (СО, С0 2 ) и водорода (Н 2 , Н 2 0), чрезвычайно широко распространенному в природе (Руденко, 1969).

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Изучение ГЕОСИНТЕЗА в ИПНГ

В последние годы реакция СO 2 +Н 2 O изучалась в ИПНГ РАН в лабораторных экспериментах при фильтрации карбонизированной воды (вода с растворенным СO 2 ) через железосодержащие среды, моделировавшие терригенные осадочные породы (Закиров и др., 2013). Эксперименты проводились при комнатной температуре и близком к атмосферному давлении на специальной лабораторной установке (Рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема лабораторной установки.

Обозначения: реактор с модельной средой (1), смеситель (2), сепаратор (3), хроматограф (4), баллон с углекислым газом (5), редуктор(б), вентили (7), манометры (8).



Эксперименты позволили установить, что синтез УВ из СO 2 и Н 2 O сопровождается образованием большого количества молекулярного водорода (Табл. 1). Эта реакция применительно к образованию н-алканов может быть представлена феноменологической формулой:

nСO 2 + (n + μ + 1) Н 2 O + œFe = C n H 2n+2 + μН 2 + œ(FeO) + (3n + μ + 1 — œ)O…(1)

где n — число атомов углерода в молекуле УВ, μ и œ — стехиометрические коэффициенты.

Таблица 1. Химический состав газовой фазы после доочистки щелочью

Компонент Водород Азот Кислород Метан Этан Пропан Бутан С0 2 СО Содержание, % 95.562 3.688 0.657 0.039 0.018 0.0125 0.0049 0.002 0.017

Реакция (1) становится энергетически возможной (Баренбаум, 2015) лишь при достаточно полном удалении из системы кислорода. В наших экспериментах «поглотителем» кислорода служило Fe — железная стружка, которая в реакции (1) выступала также в роли катализатора. В осадочных породах эти функции могут выполнять разные химические элементы и их соединения.

Молекулярно-массовые распределения синтезированных УВ теоретически хорошо объясняются моделью Андерсона-Шульца-Флори (АШФ-модель) и её модификациями (Глебов, Клигер, 1994). В классической АШФ-модели это распределение может быть представлено формулой:

lg (g n /n) = n lgα + lg (ln2α)…(2)

где g n — массовая доля УВ с n атомами углерода в молекуле, α — параметр молекулярно-массового распределения (0 < α <1).

Формула (2) описывает поликонденсационный процесс образования УВ при постоянной величине α = r p /(r p +r 0 ), где r р и r 0 — скорости роста и обрыва цепи УВ, независящие от длины цепи.

На Рис. 2 приведены примеры АШФ-распределений н-алканов в пробах нефти, конденсатов и УВ газов. В газах зависимость (2) выполняется для УВ тяжелее метана (n = 1).

Рис. 2. Распределение н-алканов в пробах нефти и конденсатов (а) и в пяти пробах газа (б). На всех графиках указаны величины параметра α. На рис. (б) пробы газа нормированы на метан; цифры: 1–2 — газы из скв. 275 и 109 Вуктыльского месторождения, 3–5 — газы в наших экспериментах

Небиодеградированные нефти имеют параметр α > 0.6 и тяготеют к двум его значениям α = 0.65 ± 0.04 и 0.78 ± 0.01 (Баренбаум, 2007). В газах и конденсатах имеет место 0.4 < α < 0.6.

Специальный цикл лабораторных экспериментов был посвящен измерению скорости разрушения воды при ГЕОСИНТЕЗЕ (Баренбаум, Климов, 2015). Результаты экспериментов позволили оценить темп образования УВ в недрах с учетом современных объемов добычи углеродсодержащих топлив (нефти, газа и угля) и объяснить наблюдаемую интенсивность дегазации из недр СН 4 , Н 2 , СO 2 и N 2 .

На этой основе было дано физически обоснованное объяснение механизму пополнения УВ в залежах на разрабатываемых месторождениях нефти и газа (Баренбаум, 2013, 2015, 2017, 2018).

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Заключение

Согласно биосферной концепции залежи УВ представляют собой ловушки подвижного углерода, циркулирующего через земную поверхность в трех главных циклах круговорота — двух геологических с характерными временами ~106 лет и ~109 лет соответственно, а также «биосферном» с периодом ~ 40 лет. Последний цикл вызван переносом в осадочный чехол СO 2 из атмосферы метеогенными водами в процессе их климатического круговорота.

До создания биосферной концепции участие в нефтегазообразовании биосферного цикла углерода никак не предполагалось. Спор между сторонниками органической и минеральной гипотез происхождения нефти и газа шел по вопросу, какой из двух геологических циклов образования УВ доминирует. Первые утверждали, что цикл ~106 лет, а вторые — что ~109 лет.

Эти споры продолжались бы ещё долгие годы, если бы не открытие феномена пополнения запасов давно разрабатываемых месторождений УВ, а также радикально нового объяснения этого явления Б. А. Соколовым и А. Н. Гусевой, что нефть и газ являются природными ископаемыми, возобновляемыми в процессе эксплуатации месторождений. Что и было теоретически подтверждено на основе биосферной концепции нефтегазообразования.

Эта концепция представила неопровержимые доказательства того, что решающий вклад в пополнение запасов разрабатываемых месторождений вносит 40-летний биосферный цикл с участием метеогенных вод. При этом местом образования и накопления УВ выступают сами месторождения, в которых УВ образуются посредством механизма ГЕОСИНТЕЗА из воды и углерода, который помимо водорастворенного СO 2 может входить в состав органического вещества и легко растворимых углеродсодержащих минералов.

Сегодня не подлежит сомнению, что ГЕОСИНТЕЗ — это планетарное явление химической природы, которое состоит в разложении в породах земной коры больших количеств содержащих СO 2 подземных вод и образованием из СO 2 и Н 2 O газонефтяных УВ. При этом, если возникший при разложении воды Н 2 , большая часть СН 4 и не прореагировавший СO 2 дегазируют в атмосферу, то жидкие и твердые УВ и часть метана остаются в недрах, формируя в благоприятных условиях скопления нефти и газа.

Эти процессы главным образом происходят в верхнем 5-километровом слое земной коры. При массе свободных вод в этом слое — 6 * 1022 г (Шварцев, 1996) и скорости их разложения, оцененной по результатам наших экспериментов значением ~1016 г/год, время их жизни в подземной гидросфере составит ~ 6 млн лет (Баренбаум, 2018).

Полученная оценка позволяет подтвердить наш вывод (Баренбаум, 2010), что круговороты на Земле кислорода атмосферы, углерода биосферы и вод гидросферы образуют на нашей планете единую геохимическую систему, что соответствует представлениям В. И. Вернадского (1960).

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