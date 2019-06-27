Томск, , 10:18 — REGNUM

Исследования предела функциональных возможностей никелида титана — самого популярного материала с памятью формы — проводят специалисты Сибирского физико-технического института Томского государственного университета (ТГУ). Об этом 27 июня сообщает пресс-служба вуза.

«Никелид титана является самым востребованным материалом с памятью формы, но несмотря на его широкое практическое применение, потенциал этого материала до сих пор не исчерпан», — пояснила научный сотрудник лаборатории физики высокопрочных кристаллов СФТИ ТГУ Екатерина Тимофеева.

Чтобы полностью раскрыть эксплуатационные возможности материала, учёные планируют выяснить, насколько стабильными будут свойства сплава при температурах выше +100°С и напряжении выше 1000 МПа.

Отмечается, что результаты испытаний позволят найти дополнительные варианты применения никелида титана при изготовлении устройств для космических аппаратов, в авиастроении и автомобильной промышленности и многих других областях.

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