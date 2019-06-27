Кемерово, , 06:43 — REGNUM

Генетики Кемеровского государственного университета (КемГУ) проверяют гипотезу о том, что стабильность генома человека может зависеть изменений в организме, которые проявляются у жителей угольного промышленного региона. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба вуза.

Свои наработки в этой области доктор биологических наук, заведующий кафедрой генетики КемГУ Владимир Дружинин и студентка 2-го курса Института биологии, экологии и природных ресурсов Елизавета Баранова представили на VII съезде Вавиловского общества генетиков и селекционеров в Санкт-Петербурге.

«Мы работаем над проектом «Связь состава респираторной микрофлоры с активностью генома и мутагенными эффектами у жителей угольного промышленного региона». Цель работы — проверка гипотезы о том, что стабильность генома человека в условиях профессиональной экспозиции генотоксическими факторами угольной индустрии может прямо или опосредованно зависеть от состава бактериальной микробиоты верхних дыхательных путей, который, в свою очередь, может быть связан с развитием профессиональной патологии органов дыхания», — пояснила Елизавета.

Добавим, съезды Вавиловского общества генетиков и селекционеров являются крупнейшими генетическими форумами на территории России и СНГ, которые проводятся один раз в пять лет. В рамках конгресса было заслушано более 400 пленарных и симпозиальных докладов, охватывающих актуальные вопросы современных направлений в генетике, биотехнологии и селекции.