26 июня 2019 | Время чтения 3 мин

Как Великобритания помогала Турции деньгами, оружием, офицерами-инструкторами, а в конце войны и приготовилась к войне с Россией… Это очень редкий сюжет в научной литературе.

Александр Томилин, , 22:04 — REGNUM

Русско-турецкая война 1877−1878 гг. не является популярным сюжетом на Западе. Поэтому работы о ней — редкость, а уж полный труд, детально разбирающий военные операции войны и на Балканах, и на Кавказе, с подробной политической предысторией войны, тем более представляет собой интерес. Именно такую работу создал английский писатель Квинтин Барри, создавший немало книг о Франко-прусской войне, Австро-прусской и генералитете Германии эпохи Мольтке. Столь близкое знакомство с темой не гарантирует её грамотного понимания, что показывает его книга о Русско-турецкой войне.

В плане источников и литературы книга вызывает ужас. Ибо в исследовании по Русско-турецкой войне 1877−1878 гг. логично ожидать использования многотомных «Материалов по описанию Русско-турецкой войны на Балканском полуострове», содержащих в себе всю официальную документацию, дневники военного министра Д. А. Милютина и генерала Э. И. Тотлебена, аналитические работы о той войне (к примеру книги генерала А. Н. Куропаткина), многократно издаваемые воспоминания офицеров и военных журналистов… Но НИЧЕГО из русских источников автор не использовал! Да, основные книги и сборники документов с английской стороны он включил, но неиспользование русских источников в книге о России вызывает, мягко говоря, недоумение. Более того, вся русская историография проигнорирована автором полностью!

В целом все события, факты, персоналии и их действия — изложены верно, фактических ошибок в книге практически нет. При этом таких ошибок много в описаниях к иллюстрациям — когда турецкий султан Мурад V назван Абдул-Хамидом II, а генерал Э. И. Тотлебен назван английским полковником Фредериком Ульслеем!

Автор делает акцент на международный контекст событий, выделяя особо тщательно британский фактор в этой войне. Как Великобритания помогала Турции деньгами, оружием, офицерами-инструкторами, а в конце войны и приготовилась к войне с Россией… Этот очень редкий сюжет в научной литературе получает своё освещение в книге, становясь одним из её ключевых моментов. Также в пользу автора свидетельствует то, что он показывает взаимосвязь внутренней и внешней политики, как реформы и финансы сказываются на мощи государства, а следовательно — его возможностях во внешней политике.

Из этого вырисовывается большая картина русско-турецко-британского противостояния на Востоке, вокруг Проливов и Балкан. Причём сами Балканы у автора затронуты поверхностно и в основных чертах. Описание боевых действий получилось очень хорошим: не скучным, чётким и ярким, что демонстрирует опыт автора в деле описания войны. Однако при анализе стратегии России и Турции в общем у него получается что-то среднее между военным учебником тактики и добросовестной компиляцией набранных им из вторичных источников материалов.

В итоге книгу нельзя назвать безусловно плохой, ибо автор владеет навыком работы с материалами, умеет рассказать о военных событиях читателю без зубодробительности и скуки, понимает исторический процесс, при этом везде сквозит какое-то непонимание темы, непонимание столь кратко и ёмко воссозданного им контекста. Книга сделана скорее по опыту предыдущих работ, чем по знакомству с русским материалом войны. Посему, если бы можно было выставлять оценки, книга бы получила тройку с плюсом, то есть удовлетворительно, но ещё не дотягивающее до хорошего. Эта работа о Русско-турецкой войне 1877−1878 гг. являет собой мощную по исполнению и весьма слабую по смыслу книгу.

Западный читатель получит в её лице подробный материал о том, как проходила эта война, а русскому читателю она не даст ничего — полезнее будет обратиться к первоисточникам и имеющимся работам.