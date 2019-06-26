Иркутск, , 12:50 — REGNUM

Паразитарное воздействие стало причиной массовой гибели рыбы на севере Байкала. Об этом 26 июня сообщается на сайте Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории (ИМВЛ).

«В результате лабораторных исследований во всех отобранных пробах выявлено поражение ассоциативной инвазией, состоящей из 4-х видов половозрелых гельминтов (акантоцефалы — эхиноринхи, нематоды — рафидаскариды, цестоды — протеоцефалы, трематоды — бунодеры) и 3-х видов личинок гельминтов (метацеркарии — диплостомы, плероцеркоиды — шистоцефалы и триенофоры)», — говорится в сообщении ИМВЛ.

Ранее эксперты сообщили, что причиной гибели рыб стала водоросль спирогира.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня на побережье губы Сеногда в 8 км от Северобайкальска было обнаружено свыше 500 мертвых особей байкальского бычка-подкаменщика и рака гаммаруса. Для определения причины массовой гибели водных обитателей были взяты пробы самих погибших рыб, воды и донных отложений.

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